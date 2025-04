Il momento magico di Jovic si interrompe sul più bello? L'ex Fiorentina si fa male nel riscaldamento prima di Venezia-Milan

Tornano i problemi lombari per Luka Jovic, attaccante del Milan che si era preso la copertina dei rossoneri nelle ultime partite con prestazioni importanti e diversi gol messi a segno.

Il serbo ex Fiorentina era titolare anche in Venezia-Milan, ma è stato costretto a dare forfait per i soliti problemi lombari che aveva accusato anche a Firenze. Al suo posto è sceso in campo Tammy Abraham. Sfortunato l'ex viola, costretto a fermarsi nel suo momento di forma migliore.