Vandereycken: "Se la Fiorentina schiera Kouame può essere un problema per il Bruges. Viola vulnerabili sulle fasce"

Giovedì andrà in scena la partita d'andata delle semifinali di Conference League tra la Fiorentina e il Bruges. Di questa parla l'ex calciatore (in Italia ha militato nel Genoa) ed ex selezionatore della nazionale belga, René Vandereycken.

“Fiorentina favorita e più forte del Bruges”

"Ritengo la Fiorentina più forte del Bruges – ha detto a Het Nieuwsblad – ha più qualità, più esperienza, più mezzi. La differenza non è grande, quindi in questo senso il Bruges non è spacciato in principio, ma se devo assegnare il ruolo di favorita a una squadra è la Fiorentina. Il rispetto è opportuno”.

“Kouame? Un problema"

E poi: "Se Kouame fosse l'avversario diretto di Sabbe ci sarebbe un problema da affrontare nei duelli aerei. Kouame può essere un'arma importante per la Fiorentina".

"Viola vulnerabili ai lati"

E infine: “Ai terzini della Fiorentina piace avanzare. Il Club Brugge può sfruttare la vulnerabilità della formazione italiana sulle fasce. Sarà più difficile trovare spazio rispetto al centro: lì la Fiorentina lascia pochissimi spazi".