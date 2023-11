Molto positivo, e non poteva essere altrimenti, il giudizio dato dall'allenatore della Fiorentina al Viola Park, il centro sportivo all'interno del quale la squadra si allena da questa estate.

Un centro che potrà fare la differenza

“E' spettacolare - ha detto il tecnico intervistato da DAZN - Arriviamo alle 8, ti metti a lavorare con gioia, è un piacere. Siamo dentro a una città, il mondo viola alimenta passione e questo centro potrà fare la differenza in futuro”.

Italiano si ributta in campo

Poi tra il serio e lo scherzoso ha aggiunto: “Ti viene la voglia di rimettere le scarpe da gioco, il campo è sempre un richiamo e ogni tanto lo faccio. In qualche torello mi butto dentro o in qualche esercitazione mi metto a fare il jolly...il problema è il giorno dopo perché non ti rialzi (ride ndr)”.