Dzeko: "Grande merito a Fortini per il mio gol. Ci portiamo dietro la pressione in campionato"

Il volto di Edin Dzeko è davvero sorridente al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro il Rapid Vienna: “Vincere fa sempre bene tutti, siamo più contenti. Farlo fuori casa in Europa non è mai facile e scontato. Questo successo ci dà più fiducia per le prossime gare”.

Poi ha aggiunto: “Sicuramente il secondo gol è stato importante, ci ha dato più fiducia per permetterci di finire la gara con una vittoria e poi l'abbiamo chiusa con la terza rete. E' sempre bello segnare, sono vent'anni che faccio questo. Merito tanto sul mio gol va a Fortini che mi ha messo una bella palla al centro”.

Inoltre: “Bisogna aiutarsi in campo, perché siamo una squadra e una squadra funiziona se siamo tutti insieme. E' stato bello festeggiare con i tifosi, con loro è tutto molto più facile e speriamo domenica di fare una bella gara. Abbiamo la pressione che ci portiamo dietro per non aver vinto in campionato, il Bologna viene a Firenze sapendo che siamo in difficoltà. Bisogna spingere di più e fare anche di più per vincere le partite”.