Tuttosport in edicola questa mattina torna a parlare dell'interessamento del Torino per il giovane esterno della Fiorentina Niccolò Fortini. Il classe 2006 è finito nel mirino di Vagnati e Cairo, ma, fra concorrenza e indecisioni viola, la trattativa non sembra essere delle più semplici.

Una fascia sinistra a tinte viola

Nella rosa del Toro manca ancora un terzino sinistro in grado di far rifiatare l'ex capitano viola Cristiano Biraghi. Finora i profili sondati non hanno convinto del tutto: quello che i granata cercano è un giocatore da lanciare, una scommessa, un giovane che possa crescere e contemporaneamente rivelarsi utile nel corso dell’annata. L’ultima idea porta a Niccolò Fortini, di proprietà della Fiorentina.

Concorrenza e formula della trattativa

Il diciannovenne è infatti reduce da un’annata da protagonista con la Juve Stabia, in Serie B, dove ha raccolto 26 presenze, dimostrando di essere pronto per il salto nella massima serie. Oltre al Torino lo cercano il Genoa e il Cagliari, mentre in Serie B c’è la fila. La Fiorentina punta su di lui per il futuro, la formula che i toscani preferirebbero infatti è quella del prestito secco.