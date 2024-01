‘Vado io a prendere Kean’

Il presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze Fabio Giorgetti ha parlato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio ai media presenti, tra cui anche Fiorentinanews.com. Queste le sue parole sulla squadra: “Mi auguro che stasera giochi Beltran, perché è l'unica punta che abbiamo. Nzola non sta facendo bene. Arthur e Duncan e centrocampo. Ho visto la partita di Sassuolo, il calcio è una ruota che gira. Secondo me far tirare il rigore a Bonaventura è stato un errore. Deve tirare chi ha fame di segnare, dunque doveva farlo Beltran. Non può sempre andare bene come è andata nell'ultimo periodo. Non è una rosa da quarto posto e stasera spero che un Bologna che ha rallentato possa essere preda di una Fiorentina che deve comunque essere affamata. Kean al posto di Nzola? Se volete vado io a prenderlo”.

‘Ottimista per la soluzione Castellani'

E sul tema stadio: “Giovedì ci sarà questo incontro in Prefettura. Sono ottimista e spero che si trovi una soluzione transitoria verso il Castellani di Empoli. Poi mi auguro che Nardella poi si metta a tavolino con la proprietà e trovi un'intesa per tenere la Fiorentina a giocare al Franchi, perché andare a giocare fuori ha sicuramente un impatto. Credo che Nardella abbia fatto un bel lavoro e che lo possa finire tutelando tutti”.