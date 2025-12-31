La Tanzania manda a casa Nzola. La fugace Coppa d’Africa dell’attaccante della Fiorentina

Due gare da titolare, un subentro di poco più di un quarto d’ora, zero reti e assist, zero vittorie: la Coppa d’Africa di M’Bala Nzola è già finita. L’attaccante della Fiorentina è stato ufficialmente eliminato dalla competizione con la sua Angola, dopo 2 punti in 3 partite.

La spunta la Tanzania

La squadra del tecnico Beaumelle è stata beffata dal pareggio della Tanzania contro la Tunisia. I tanzaniani, forti di una migliore differenza reti, hanno scavalcato l’Angola nella classifica delle migliori terze, che va a ripescare e promuovere al turno successivo altre 4 squadre.

Di rientro in Italia

Nzola si appresta a rientrare in Italia e tornare a disposizione del Pisa e di Gilardino. La squalifica di tre giornate del classe ’96 è terminata nella gara contro la Juventus e Nzola potrebbe già essere pronto a tornare disponibile per la sfida di Marassi contro il Genoa, prevista il prossimo 3 gennaio alle ore 15:00.