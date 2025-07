Quest’oggi l’ex centrocampista di Juventus e Fiorentina Angelo Di Livio ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb. Tra i temi toccati anche il futuro delle sue due ex squadre:

“In casa Juventus c'è da lavorare ancora molto. Servono acquisti mirati, giusti, il livello qualitativo è ancora molto basso. I bianconeri devono tornare ad essere competitiva. L'arrivo a parametro zero di Jonathan David rappresenta gia un buon tassello, è un ottimo acquisto. Visto che credo che sarà riconfermato Kolo Muani ora servirà capire cosa fare con Vlahovic. Cosa farei io? Bella domanda. Chiaramente pesa molto sotto l'aspetto economico. In questo momento però vendendolo ci andresti a perdere tantissimo, perché non ci penso che potresti rientrare di quello che hai speso. Dipende anche da quello che vuole fare il giocatore”.

“I primi acquisti della Fiorentina sono buoni, con Pioli ci sono grandi presupposti per il futuro”

Ha detto qualcosa anche sul nuovo corso della Fiorentina. ”I primi acquisti sono giusti, Viti e Fazzini sono due profili che mi piacciono. Fazzini è molto fantasioso e fa anche gol. E anche Viti mi piace in ottica futura, mi sembrano due buoni arrivi. Con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina vedo presupposti per buon futuro per la Fiorentina. Pioli è una garanzia”.

“L’unico nodo da sciogliere è il futuro di Kean. Fossi in lui..”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Adesso resta da capire soltanto un'altra cosa. Che scelta prenderà Moise Kean? Questa è la prima cosa da capire. Secondo me deve finire il percorso a Firenze. Gli consiglierei di restare in viola altri 1-2 anni".