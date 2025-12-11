La probabile formazione della Fiorentina: De Gea e Mandragora le uniche certezze, in attacco torna Dzeko

Appuntamento europeo per la Fiorentina di Vanoli, ultimissima in Serie A. I Viola ospitano gli ucraini della Dinamo Kiev, formazione che ha racimolato una sola vittoria in quattro giornate di Conference League e ben tre KO. Il tecnico gigliato si affiderà ad un mix fra titolari e riserve, anche se in questo momento è difficile discernere gli uni dagli altri. Ma vediamo assieme la probabile formazione della Fiorentina.

Zero discussioni sul portiere

In porta De Gea, nessuna chance per Martinelli, nonostante i gravi e lampanti errori del portiere spagnolo a Reggio Emilia. In difesa Pongracic dovrebbe agire assieme a Comuzzo e Viti, concedendo un turno di riposo ad un esausto Ranieri. Sulle fasce Fortini e Parisi dovrebbero essere le scelte di Vanoli, che potrebbe fare tranquillamente a meno di Dodo.

Dal megafono al campo, riecco Dzeko

In mezzo al campo la figura di Mandragora è centrale mentre non ce la fanno né Fagioli né Fazzini, entrambi ai box, così come Gosens. Gli altri due interpreti della mediana, dunque, dovrebbero essere Nicolussi Caviglia e Ndour. Davanti con ogni probabilità la coppia offensiva sarà quella formata da Dzeko e Piccoli.

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Fortini, Nicolussi Caviglia, Ndour, Mandragora, Parisi; Piccoli, Dzeko.