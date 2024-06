Savic, via libera per l'addio all'Atletico Madrid dopo 9 anni. Gli spagnoli pensano a un altro ex viola per sostituirlo

Il difensore ex Fiorentina Stefan Savic, ormai da nove stagioni all'Atletico Madrid sotto la guida del Cholo Simeone in panchina, adesso è davvero a un passo da lasciare i Colchoneros. Qualche settimana fa è arrivato il via libera del club, che non proverà a trattenerlo. Servirà un sostituto.

Un altro ex viola per rimpiazzare Savic?

Secondo quanto riportato da Marca, tra i profili valutati per la difesa dell'Atletico Madrid, c'è anche l'ex Fiorentina David Hancko. Il difensore del Feyenoord, scopertosi centrale dopo aver lasciato Firenze, è diventato un punto di riferimento e una garanzia di ottime prestazioni, tanto da richiamare l'attenzione dell'Atletico.