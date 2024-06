Qualche tifoso viola ci aveva provato sui social, ma Savic non sembra destinato a tornare in Italia. Ecco la sua prossima destinazione

Dalla Turchia, in particolare da Sports Digitale, si afferma che la dirigenza del Beşiktaş e i rappresentanti di Stefan Savic, svincolatosi dall’Atletico Madrid, si incontreranno stasera a Istanbul per un colloquio sul futuro del centrale montenegrino.

Un ex Viola passa da Madrid… alla Turchia?

Il difensore ex Fiorentina, che porta oggi 33 anni, rappresenta un’occasione di mercato importante per una squadra del campionato turco, che questa stagione ha visto il Galatasaray di Torreira vittorioso. Qualche tifoso viola nei giorni scorsi sui social aveva ritirato fuori il nome di Savic per la retroguardia di Palladino, che è probabile venga composta a tre. Ma, a quanto pare, l'ex gigliato ha aperto all'opzione anatolica dopo aver passato gli ultimi nove anni a Madrid.