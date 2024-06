Zazzaroni: "Assolutamente eccessiva la protesta dei tifosi della Fiorentina. Cosa vogliono di più da Commisso? Un mutuo?"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per parlare della stagione appena conclusa della Fiorentina e anche della recente conferenza stampa della società: “Assolutamente eccessiva la protesta del tifo dopo la finale di Atene. Commisso è uno dei pochi presidenti ad aver ammesso che ha sbagliato qualcosa: ha fatto tre finali in due anni ed è anche uno dei pochi che spendono in Serie A. C'è una sproporzione netta fra la protesta della Fiesole e la stagione appena conclusa della Fiorentina”.

“C'è qualcuno che getta benzina sul fuoco”

“Mi pare evidente che ci sia qualcuno che getta benzina sul fuoco, perché è stata una protesta del tutto esagerata. Solo sulla base di un risultato, la sconfitta in Conference, è stato fatto passare che la Fiorentina ha sbagliato tutto. L'Inter e l'Atalanta sono le uniche italiane ad aver fatto meglio quest'anno”.

“Cosa vogliono di più i tifosi!?”

“Oltre a questo, Pradè ha teso la mano alla piazza di Firenze, un gesto che non fa nessuno, nessuno dalle altre parti. Dopo tutti i sacrifici che ha fatto Commisso, che ha costruito da solo tutto il Viola Park, che si è pure scusato… cosa vogliono di più i tifosi!? Un mutuo?”.

Infine, sull'attacco

“Vlahovic ha fatto benino a Torino… ma il prossimo anno prenderà 12 milioni netti all'anno. La Fiorentina non poteva trattenere un giocatore del genere, ora è giusto che provi con uno come Retegui, che si sposa bene con le richieste del nuovo mister Palladino”.