Dzeko: "La Bosnia ha un futuro roseo e molti giovani forti, possono imparare dalle sconfitte. A Cipro sarà fondamentale"

Ancora Edin Dzeko. L'attaccante della Fiorentina è stato protagonista con la sua Bosnia-Erzegovina, segnando il settantunesimo gol con la maglia della Nazionale, ma nonostante ciò è arrivata comunque una sconfitta contro l'Austria. Il bomber viola ha commentato la partita e la situazione dei suoi compagni, con particolare riferimento ai giovani.

“Abbiamo un futuro roseo con tanti giovani forti”

“La Bosnia adesso ha tanti calciatori giovani forti -ha detto a BHRT- e ci aspetta un futuro sicuramente roseo. Questi ragazzi hanno il bisogno di giocare qualche partita in più, serve l'esperienza per crescere e maturare. Partite come questa, anche se abbiamo perso, possono aiutarli”.

“Dobbiamo prepararci al meglio per la prossima”

Si avvicina l'impegno della Bosnia contro Cipro, cruciale per il girone di qualificazione: “La prossima partita è sempre la più importante. Cipro è una Nazionale con qualità, sarà una gara fondamentale. Abbiamo il compito di prepararci al meglio”.