Dzeko: "Che occasione che abbiamo sprecato! Ma quello che abbiamo dimostrato è che siamo sulla strada giusta"

Con quello di ieri fanno 71! Sono le reti segnate con la maglia della nazionale bosniaca dal centravanti della Fiorentina, Edin Dzeko. Un record ritoccato dal ‘Cigno di Sarajevo’ che però non è servito per vincere contro l'Austria. Anzi, la Bosnia è addirittura uscita sconfitta da questo match che era importante nella corsa per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

“Sprecata una buona occasione”

“Abbiamo sprecato una buona occasione - ha raccontato Dzeko - soprattutto dopo una partita come questa in cui siamo stati molto bravi. Forse la migliore degli ultimi anni. Purtroppo tutto questo non è bastato per vincere”.

“Siamo sulla strada giusta”

E poi ha aggiunto: “Abbiamo subito due gol che avremmo potuto evitare. Abbiamo perso, ma cosa possiamo fare? Teniamo la testa alta e ricordiamoci che abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta”.

“Speriamo di imparare dai nostri errori”

Infine: “È certamente un peccato che abbiamo perso questi punti perché abbiamo subito ingenuamente due gol. Nel calcio capitano errori del genere, ma spero che potremmo imparare da questi”.