VIDEO FN - La Fiesole risponde presente: ecco il saluto dei suoi tifosi alla squadra in partenza per Torino

Continua la protesta dei gruppi organizzati dei tifosi della Curva Fiesole contro la gestione dei biglietti di Juventus-Fiorentina, trasferta che diserteranno: tuttavia, come fatto sapere ieri da comunicato ufficiale, oggi si sarebbero ritrovati presso il piazzale Montelungo per aspettare il bus della squadra, invitando tutti i tifosi alla partecipazione, per caricare i giocatori in vista della difficile partita di domani. Così è stato: il pullman è stato accolto da una folla di tifosi che hanno incitato i giocatori presenti a bordo.