Tutto pronto o quasi per ‘el gran regreso’ come lo stanno ribattezzando i tifosi del River Plate: il gran ritorno di Martinez Quarta ai Millionarios, dopo una tappa a Firenze durata poco più di quattro anni. La Fiorentina l'aveva acquistato proprio dal River a ottobre del 2020, nel finale di quel mercato insolito, prolungato fino ad autunno per le note vicende legate al Covid: 13 milioni per portarselo a casa.

Saranno 7-8 invece quelli che torneranno nelle casse viola, di fatto rinfrancate visto che con l'ammortamento, l'investimento può dirsi ampiamente recuperato. Decisivo anche il pressing del tecnico Gallardo, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, nel voler riaccogliere il quasi ex vice-capitano della Fiorentina. Da Quarta arriverà insomma un tesoretto importante per Pradè e Goretti, impegnati ovviamente anche sul fronte entrate.