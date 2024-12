Nicolas Valentini arriverà tra pochi giorni a Firenze e diventerà un calciatore della Fiorentina. Il difensore argentino classe 2001 ha salutato su Instagram il Boca Juniors, club in cui è cresciuto e ha militato per tanti anni, con un lungo messaggio.

‘Sono stati mesi difficili, ho sempre provato a trovare una soluzione ma…’

“Voglio salutare e ringraziare tutti per l'amore che mi avete dato durante questo periodo in cui sono stato al Boca. La verità è che sono stati mesi molto difficili per me e quello che non avrei mai voluto andarmene in questo modo, ma ci sono state decisioni e scelte sulle quali non avevo alcuna influenza. Ho sempre voluto provare a trovare una soluzione per il club di cui sono e sarò sempre tifoso”.

‘Non è un addio ma un arrivederci’

“Sono arrivato da bambino e in questi 10 anni con l'aiuto di chi compone questo meraviglioso club mi sono formato come giocatore e come persona. Ecco perché il Boca Juniors sarà sempre la mia seconda casa. Grazie ancora e vi dico che non è un addio ma un arrivederci”.