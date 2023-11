La Salernitana torna in campo domani: Inzaghi aspetta di valutare le condizioni di Dia e Cabral in vista di Firenze

Dopo l’importantissima e inaspettata vittoria di sabato contro la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha deciso di regalare ai suoi giocatori due giorni e mezzo di riposo. I granata quindi, per preparare la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, riprenderanno ad allenarsi solo domani pomeriggio, martedì 28 novembre, attorno alle ore 15.

L’allenatore domani spera di avere buone notizie sulle condizioni di Boulaye Dia, che dovrebbe tornare a disposizione. Progressivamente il dolore alla caviglia diminuisce e, seppur con dovuta cautela, in settimana potrebbe riprendere parzialmente a lavorare con la squadra. Contro la Fiorentina dovrebbe essere regolarmente convocato, poi si vedrà se sarà impiegabile dal primo minuto o a partita in corso.cIl senegalese quando vede viola si esalta: ai gigliati ha segnato 4 gol in 2 partite nella scorsa stagione.

Il tecnico proverà a capire anche se ci saranno miglioramenti da parte di Tchaouna, che va comunque seguito con più attenzione senza accelerare il recupero. Settimana importante anche per Jovine Cabral, che dopo essere stato inserito in lista in extremis prima della gara contro la Lazio potrà lavorare in gruppo con più calma e ritrovare una buona condizione dopo l’infortunio al polpaccio.