VIDEO: Sabiri ogni tanto si ricorda di giocare e pesca una gran pennellata su punizione in Arabia

La permanenza di Abdelhamid Sabiri a Firenze è stata tanto breve quanto paradossale, con l'avventura interrottasi proprio a fine mercato estivo, con zero minuti ufficiali. Il marocchino è migrato in Saudi Pro League nell'Al-Feiha: oggi è tornato in campo l'ex viola, assente da fine ottobre, ed ha trovato un gran gol su punizione. I suoi hanno battuto poi per 3-1 l'Abha, nonostante gli 86 minuti di inferiorità numerica.