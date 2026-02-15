Calamai: "Paratici ha trasmesso grinta e voglia di soffrire alla squadra. Quelli bravi fanno la differenza"
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato anche della vittoria della squadra viola contro il Como.
Le parole di Calamai
"La Fiorentina conquista tre punti preziosi in casa del Como. Tre punti d’oro nella faticosa rincorsa alla salvezza. Sta già funzionando l’effetto Paratici”.
Effetto Paratici
"Il nuovo direttore dell’area sportiva è riuscito a trasmettere al gruppo quella grinta e quella voglia di soffrire fondamentale quando navighi in certe zone di classifica. Nel calcio, come in altre aziende, quelli bravi fanno la differenza".
💬 Commenti