Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana in ottica di Fiorentina-Rapid Vienna: “C’è esperienza che la Viola può mostrare e capitalizzare. La squadra è intera, unita, non si sfarina il concetto base. Adesso, però, è bene giocarla questa competizione. Il passo avanti dell’avventura di questo gruppo, in futuro, sarà non doversi ritrovare a giocare questa partita, arrivando sopra in classifica e accedendo a un’altra Europa”.

E aggiunge: “La Fiorentina è una squadra che ha deciso di avere questa filosofia. Con queste caratteristiche, non farà mai contenimento, però deve limitare gli errori. Può prendere gol perché è sbilanciata in campo aperto, non può prenderlo con amnesie come quelle di domenica. Tuttavia, bisogna accettare che la Fiorentina gioca in questo modo. L’errore più grande della partita contro il Lecce, poi, è non averla chiusa: dopo il terzo gol, è un’amichevole”.

Sul mercato: “La Fiorentina si sente migliorata: ha cambiato, decidendo di cambiare, tre titolari. Mi piace che si senta migliore, vediamo poi se lo sarà; sicuramente ha accresciuto le aspettative su sé stessa. Mi auguro, tuttavia, che il mercato venga completato”.