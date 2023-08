Bucciantini: "Baldanzi sarebbe un gran colpo, poi serve un difensore. Arthur? Sembrava un favore alla Juventus, invece..."

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina è una squadra pronta, molto più del Genoa che si è impaurito subito dopo il primo gol. Quella dei viola è stata una esibizione di bel calcio, ne avevamo bisogno per partire bene. Veniamo da due anni di certezze, in primis Italiano che rimanendo ha dato continuità al progetto e alla programmazione”.

E poi sul mercato ha aggiunto: “Un difensore centrale mancino va preso. Per il resto la squadra è a posto, qualcosa in più magari lo puoi fare se vendi Amrabat. Mi piacerebbe molto Baldanzi, perché sarebbe un'operazione non dettata dalla necessità ma dalla volontà di programmare. Sarebbe un colpo di prospettiva con cui la Fiorentina ritroverebbe un ruolo importante anche a livello societario, dopo averlo fatto sul campo”.

Infine su Arthur e Nzola: “Il primo sembrava un favore fatto alla Juventus, invece Italiano lo voleva fortemente così come l'ex Spezia. Con loro in campo anche il mister è più tranquillo, sono due giocatori che interpretano il ruolo esattamente come vuole lui. La Fiorentina ha trasformato la delusione per le finali perse in entusiasmo e consapevolezza, sabato lo si è visto chiaramente”.