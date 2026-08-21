Cento anni di Fiorentina: il Pian di Ripoli si tinge di viola

Garrisca al vento il labaro viola… Saranno 40 i labari della Fiorentina che sventoleranno lungo via Pian di Ripoli, davanti al Viola Park, dalla rotonda all’altezza di via Granacci alla rotonda di Quarto. I vessilli viola saranno collocati su tutti i pali dell’illuminazione pubblica al centro della strada.

L'omaggio del Comune

E’ la scenografia che il Comune di Bagno a Ripoli ha deciso di allestire per celebrare il centenario della società viola. Non solo. Lungo l’aiuola di Quarto sarà installato un grande striscione, lungo otto metri, con la scritta: “Tanti auguri Fiorentina, orgogliosi di far parte della grande storia viola”. L’allestimento sarà montato martedì 25 agosto e smontato il 5 settembre.