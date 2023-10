Pastorello: "Ero sicuro che Arthur si sarebbe esaltato in maglia viola. La Fiorentina ha puntato su di lui a differenza di tanti altri"

A margine delle premiazioni per il Golden Boy 2023, il procuratore Federico Pastorello ha parlato a gianlucadimarzio.com del suo assistito Arthur: “Il suo inizio di stagione alla Fiorentina è stato ovviamente esaltante, non mi aspettavo nulla di diverso sinceramente. Sono contento e felice per lui come uomo, perché in Inghilterra ha passato una stagione complicata ma non è mai mancato in impegno e professionalità”.

E poi: “L'opportunità che gli ha dato la Fiorentina è un giusto premio per la sua costanza e professionalità. La sta sfruttando al meglio e sono sicuro continuerà a farlo. Ringrazio pubblicamente il club viola per averci concesso questa occasione, quando altri non hanno avuto il coraggio di farlo”.