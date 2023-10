Ale Frustaci, personal trainer di Alfred Duncan, ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio della condizione del centrocampista ghanese della Fiorentina, che ha scalato le gerarchie diventando titolare della squadra di Italiano. Sulla sua preparazione estiva ha detto: “Non ha fatto niente di diverso da quello che ormai fa da dieci anni, essendo Alfred un professionista esemplare, sempre determinato a migliorarsi, sempre proiettato ad aggiungere qualcosa sotto il profilo fisico-atletico nella ricerca costante di ottenere ogni volta di più: perché lui crede nei propri mezzi e sa dove può arrivare. (…) Nella settimana che ha preceduto l’inizio della preparazione al Viola Park, Duncan mi ha raggiunto a Ibiza: anzi, a dire il vero l’ho obbligato a raggiungermi là per problemi miei diciamo logistici, perché Alfred introverso com’è e per nulla incline alla mondanità, preferisce il silenzio e la natura della sua masseria in compagnia della sua fantastica famiglia”.

E ancora: “Alfred non è un atleta che ha bisogno di fare passi in avanti sotto il profilo mentale, perché si dedica anima e corpo in tutto quello che fa, con un’attenzione maniacale, con un impegno massimale e con la cura di tutti i particolari possibili. Proprio perché lo conosco da tanti anni, io lo sprono ad eseguire il programma al top delle possibilità e lui esegue, tant’è vero che da cinque minuti prima dello svolgimento del programma a mezz'ora dopo, pur essendo noi due amici davvero, lui smette di rivolgermi la parola e arriva quasi al punto di “odiarmi” per quello che gli richiedo. Ma non molla mai di un millimetro: Alfred è un professionista a 360 gradi e con il lavoro ne esce sempre vincitore. Lo sento tutti i giorni e ora è molto contento per come stanno andando lui e la Fiorentina: anche se, per non smentirsi, è sempre molto critico con sé stesso”.