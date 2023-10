Baggio: "Complimenti alla Fiorentina che sta giocando un gran calcio grazie a Italiano. L'anno scorso era stupendo quello del Napoli"

Sono le giornate del Festival dello Sport a Trento e tra gli ospiti c'è anche Roberto Baggio, che nel commentare la Serie A ha fatto riferimento anche alla Fiorentina:

"La Fiorentina sta giocando un gran calcio e Italiano è un bravissimo allenatore. Complimenti a loro. Nella passata annata il Napoli giocava un calcio stupendo, lo scudetto è stato meritato. Mi auguro che Luciano Spalletti possa ripetersi anche alla guida dell'Italia. A livello di campioni il calcio italiano sta tornando, ma tutto sommato non siamo mai andati via anche se a livello di nazionale non siamo riusciti a qualificarci ai Mondiali. Penso però che chi vince l'Europeo debba andare di diritto, il regolamento dovrebbe essere rivisto".