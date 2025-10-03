Massimo Orlando: "Nicolussi Caviglia in Nazionale? Un mezzo regalo. Felice per lui, ma basta una mezza partita buona con la Fiorentina..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Lady Radio: “Sono felicissimo per il ragazzo, vuol dire Gattuso ha visto qualcosa in lui. Però ora sinceramente… tu fai due partite e arrivi in Nazionale. Mi sembra tutto molto, molto prematuro. Non voglio tornare ai miei anni, si parla di troppo tempo fa, però a Nicolussi Caviglia basta un campionato discreto -dove comunque retrocedo- e mezza partita con la Fiorentina per arrivare all'Italia”.

“Un mezzo regalo per Nicolussi. Se sbagliavo due partite io…”

Aggiunge: “Voglio bene ai giocatori, soprattutto a quelli della Fiorentina, però mi sembra un mezzo regalo. Se sbagliavo due partite, non uscivo di casa. Oggigiorno si arriva in Nazionale con una facilità disarmante, ok che è un mondo diverso ma non lo capisco. Spero comunque che Nicolussi prenda il presupposto come una spinta per giocare meglio in maglia viola”.