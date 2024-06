La candidata sindaca a Firenze Stefania Saccardi di Italia Viva si è espressa commentando le parole odierne del dg della Fiorentina Alessandro Ferrari in merito al restyling del Franchi e alla richiesta della società viola al comune a proposito dell'interruzione dei lavori.

‘Comprensibile la presa di posizione della Fiorentina, un errore finanziare il progetto del Franchi con soldi pubblici’

“La dura presa di posizione della Fiorentina? Comprensibile. Si è trattato di un grave errore politico e amministrativo. Non si può cominciare dei lavori di profonda ristrutturazione senza avere la certezza assoluta di garantire la copertura economico-finanziaria di un’opera pubblica. Così come è stato un errore finanziare il progetto con risorse pubbliche quando c'era un privato disponibile ad investire. E come se non bastasse si è pensato di avviare i lavori attraverso la procedura dell'appalto pubblico che comporta rischi elevati ed incertezze sui tempi di conclusione dei lavori”.

‘La Fiorentina non sa dove andrà a giocare tra un anno, ma sono stati messi comunque 10 milioni per il Padovani’

“Legittimo che la Fiorentina chieda di stoppare il restyling. Per tutelarsi e tutelare i propri tifosi. Mancano 100 mln di euro (forse di più) per completare l’investimento e non si ha la minima idea di come reperire queste risorse. Inoltre la Fiorentina non sa ancora dove andrà a giocare tra un anno, ma comunque sono stati messi 10 mln per ristrutturare lo stadio del rugby Padovani, facendo passare la versione della ‘necessità di un impianto provvisorio’ senza che la società viola abbia manifestato la volontà di trasferirsi in via transitoria nella struttura adiacente. Una vicenda che peggio non si poteva gestire”.