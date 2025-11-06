Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina ha un nuovo allenatore...fino al 2027

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “E' Vanoli”. Ovviamente il nuovo allenatore della squadra. E ancora: “Contratto fino al 2027”.

Apertura per: “La Fiorentina a Vanoli”. Sottotitolo: “Contratto al 2027 Forse in panchina già con il Genoa”. In taglio basso: “Mandragora conferma ”Rinnovo ok" fino al 2028".

Qui leggiamo: “Galloppa verso la vittoria”. Le dichiarazioni del tecnico ad interim: “Voglio solo conquistare la testa dei giocatori La dirigenza mi ha chiesto di riportare entusiasmo e serenità Barra dritta”. E infine: “Gud, oggi l’ultimo atto del processo in Islanda”.