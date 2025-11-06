​​

Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina ha un nuovo allenatore...fino al 2027

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “E' Vanoli”. Ovviamente il nuovo allenatore della squadra. E ancora: “Contratto fino al 2027”. 

Pagina 20

Apertura per: “La Fiorentina a Vanoli”. Sottotitolo: “Contratto al 2027 Forse in panchina già con il Genoa”. In taglio basso: “Mandragora conferma ”Rinnovo ok" fino al 2028". 

Pagina 21

Qui leggiamo: “Galloppa verso la vittoria”. Le dichiarazioni del tecnico ad interim: “Voglio solo conquistare la testa dei giocatori La dirigenza mi ha chiesto di riportare entusiasmo e serenità Barra dritta”. E infine: “Gud, oggi l’ultimo atto del processo in Islanda”. 

 

