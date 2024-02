Graziani: "Il Bologna deve avere paura della Fiorentina, non viceversa. Belotti? L'avrei preso a giugno, farà innamorare Firenze"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana di Andrea Belotti: “Io l'avrei preso a giugno, ma tutti mi davano del pazzo perché lo consideravano un bollito. Invece in una partita e mezzo ha dimostrato di essere un giocatore importante, che sa farsi volere bene perché in campo dà tutto. Se poi si mette anche a segnare, Firenze se ne innamorerà”.

“A Bologna per vincere”

“Stasera - ha aggiunto Graziani - toglierei Ikoné e metterei in formazione Bonaventura, insieme a Nico Gonzalez e Beltran dietro Belotti. La Fiorentina deve andare a Bologna per vincere, una linea offensiva del genere trasmetterebbe voglia di fare la partita. Stasera i viola non dovranno essere presuntuosi, però convinti della loro forza. E' il Bologna che deve avere paura della Fiorentina, non viceversa”.