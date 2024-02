"Sartori ha fatto plusvalenze senza indebolire la squadra. In questo momento il Bologna è superiore alla Fiorentina"

Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport vicino alle vicende di casa Bologna, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista del match di stasera contro la Fiorentina: “Sartori ha dato dei buoni giocatori a Thiago Motta, che li ha fatti diventare ancora più forti. Finora tra viola e rossoblù la differenza l'hanno fatta gli i episodi, che hanno dato ragione alla squadra di Italiano. La Fiorentina è stata più cinica all'andata e in Coppa Italia”.

“Grande lavoro di Sartori”

“Il Bologna - ha aggiunto Beneforti - è in cerca di riscatto contro la Fiorentina, anche perché ha la possibilità di allungare in classifica. Secondo me al momento i rossoblù sono superiori ai viola, mentalmente e fisicamente. Proprietà del Bologna? Ha fatto un mercato in prospettiva. Sartori ha ridato a Saputo la voglia di investire, essendo stato capace di fare plusvalenze senza indebolire la squadra”.