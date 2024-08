Anche la Fiorentina tra le opzioni di Sergi Roberto. Intanto l'ex Barcellona rifiuta i soldi di Arabia e Stati Uniti

Nei giorni scorsi è emerso anche il nome di Sergi Roberto per il centrocampo della Fiorentina. Un giocatore che ha calcato i palcoscenici più importanti con la maglia del Barcellona, che a 32 sta cercando nuovi stimoli per proseguire la sua carriera.

“No” a Stati Uniti e Arabia

Le opzioni non mancano: oltre alla Fiorentina, infatti, secondo il Mundo Deportivo sono interessate anche Como, Siviglia, Girona, Ajax e West Ham. La certezza, per adesso, è che Sergi Roberto ha rifiutato le offerte plurimilionarie arrivate da Stati Uniti e Arabia Saudita. Il giocatore sente di poter dare ancora tanto e vuole trovare un progetto che lo stimoli, oltre che una bella città dove poter far crescere il terzo figlio in arrivo.