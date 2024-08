L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina arriverà a Parma nel migliore dei modi, ho avuto l'impressione che si sia preparata molto bene in queste settimane. Sul mercato mi fido delle esigenze di Palladino, ad oggi i nuovi acquisti secondo me hanno alzato il livello. Nico Gonzalez? Il calcio è cambiato, smettiamola di scandalizzarci per un trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus”.

“Perché non puntare su Amrabat?”

Poi ha aggiunto: “Se Amrabat è volenteroso e mette l'anima in campo, perché Palladino non dovrebbe puntarci? Fosse anche solo per qualche partita prima di cederlo, ma potrebbe dare una mano. La Fiorentina deve fare punti subito, il mercato viene dopo”.

“Servono risposte su Beltran”

Infine sul reparto offensivo: “Dagli attaccanti serve qualcosa di più. Palladino gioca con due trequartisti dietro la punta, ma quest'anno bisogna definire la posizione di Beltran. O ci punti o non ci punti, l'abbiamo pagato tantissimo l'anno scorso e non si può continuare a tenerlo in bilico”.