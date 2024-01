Alla fine per la Coppa d'Africa è partito solo Christian Kouamé: le tappe dell'attaccante viola lontano da Firenze

Ha già lasciato l'Italia per raggiungere la sua Costa d'Avorio, Christian Kouamé, che sarà dunque l'unico attuale tesserato della Fiorentina a partecipare alla Coppa d'Africa. Ci sarà anche Sofyan Amrabat con il suo Marocco, infatti, ma il centrocampista è attualmente al Manchester United.

L'unico calciatore della rosa viola nella competizione

La Fiorentina dunque dovrà fare a meno solo dell'ivoriano, che è pronto ad unirsi nelle prossime ore ai compagni in patria per il ritiro di preparazione alla competizione. La Costa d'Avorio, infatti, ha deciso di rimanere nel proprio paese per prepararsi alla coppa, visto che sarà anche il paese ospitante del trofeo.

Un test prima del debutto

In programma per il 6 gennaio c'è un'amichevole contro la Sierra Leone per Kouamé e compagni, che apriranno poi la Coppa d'Africa nella gara inaugurale del 13 gennaio contro la Guinea Bissau. Poi di nuovo in campo il 18 gennaio contro la Nigeria e infine il 22 contro la Guinea Equatoriale.