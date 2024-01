UFFICIALE: Nzola non andrà in Coppa d'Africa. L'attaccante della Fiorentina è stato escluso dai convocati dell'Angola

È arrivata poco fa la nota ufficiale dell'Angola sull'esclusione di M'Bala Nzola dai convocati per la Coppa d'Africa che inizierà il 13 gennaio. “L'attaccante M'Bala Nzola è stato esonerato dalla convocazione per CAN 2023 per plausibili motivi familiari".

Niente Costa D'Avorio: L'attaccante rimane in riva all'Arno

Il giocatore della Fiorentina rimarrà dunque a Firenze a disposizione di mister Italiano e, con tutta probabilità secondo quanto si legge dal comunicato, non rientrando tra i convocati, non rischia alcuna squalifica.

E al suo posto?

La punta viola classe '96 sarà sostituita dall'attaccante 22enne della squadra angolana dell'Atletico Petroleos, Gilberto. Di seguito, il post Instagram della Federazione Angolana: