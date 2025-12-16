Ex dirigente viola, Oreste Cinquini ha parlato a Lady Radio, provando a fare il quadro sulla drammatica situazione della Fiorentina, a 8 punti dalla salvezza a 3 giornate dalla fine del girone d'andata.

‘Penso che Commisso voglia cedere la Fiorentina’

“Alla Fiorentina serve qualcuno in grado di dare una sterzata, leggo nomi sui giornali… la Fiorentina andrebbe fatta gestire ai fiorentini o ai tifosi viola, a chi ha lavorato con passione e cuore mettendo la squadra prima di tutto, come Antognoni. La situazione è vicina ad essere disperata. Commisso purtroppo penso che voglia cedere la Fiorentina anche se dice di no, penso che abbia fatto tantissimo e le sue condizioni fisiche non gli permettono di essere a Firenze a gestire le cose. Chi si confronta con lui non riesce a trovare una soluzione adeguata. Ora ci sono due partite fondamentali, spero di non chiudere la stalla quando i buoi sono scappati”.

‘Guai ad alzare bandiera bianca’

“Difficile fare rivoluzioni a gennaio, la Fiorentina ha preso giocatori importanti, di difficile collocazione col rendimento avuto. Il problema è che bisogna iniziare a vincere qualche partita per non perdere la speranza, guai ad alzare bandiera bianca. Serve lottare fino all'ultima stilla di sangue. Spero che qualcuno parli con Commisso e gli faccia fare scelte coraggiose, portando a Firenze qualcuno che possa dare una mano. 3 vittorie di fila e cambia tutto”.