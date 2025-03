Il consigliere di minoranza del Comune di Firenze della Lista civica Eike Schmidt Massimo Sabatini ha parlato così in merito alle novità sul restyling dell'Artemio Franchi (LEGGI QUI): "Almeno da dicembre i lavori allo stadio comunale Artemio Franchi stanno accumulando ritardi su ritardi, da noi puntualmente documentati. Ritardi talmente ampi che il Comune, con una nota serale, ha dovuto annunciare una "variante", una formula per camuffare un ritardo netto".

E ancora: "Quello che viene scritto per giustificare la cosiddetta "variante", inoltre, ha del ridicolo: in pratica scrivono che quello che avevano detto di fare "dopo", solo ora hanno capito che dovevano farlo "prima". Ed ovviamente anche viceversa. Insomma: un disastro. Anziché raccontare una storia contorta, perché non dicono semplicemente che hanno sbagliato tutto? Prima le lungaggini per smontare un tabellone, poi l'errore nel non aver valutato la presenza di rocce da trivellare, infine la lentezza terribile nel fare la fondazione della curva Fiesole. Quante altre devono succederne prima di capire che l'obbligo di tenere le curve è stato un errore clamoroso? Dicono di aver finito le palificazioni, ma ciò che doveva essere pronto il 19 febbraio non erano solo i pilastri ma anche le platee di fondazione, nonché l'effettuazione del loro collaudo".

E infine: "Dov'è il certificato di collaudo? Lo chiederò con un'interrogazione urgente. Perché non si può affermare niente di ciò che è stato detto se non si avvisa la cittadinanza che ancora il collaudo della fondazione della Fiesole non è stato fatto. E poi: questa variante, quale cronoprogramma avrà? Anche questo è un bel dubbio che chiederò nell'interrogazione. Addirittura avrebbero dovuto concludere la costruzione di travi, solai, e vasche controterra entro il 5 aprile! Invece siamo al 21 marzo e ancora ci sono da fare le fondazioni".