Importanti novità relative alla questione stadio, arrivano dal comune di Firenze. A riportarle è l'edizione fiorentina di La Repubblica.

La giunta comunale va incontro alla Fiorentina, modificando il programma dei lavori concentrandosi sui cantieri iniziati (Fiesole, Maratona e Tribuna), senza aprirne di nuovi. Palazzo Vecchio ha chiesto ad Arup di anticipare alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipare altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito. L'obiettivo è quello di far giocare la Fiorentina sempre al Franchi, mantenendo la capienza da 24mila posti, soprattutto in vista del centenario che sarà festeggiato la prossima stagione.

La novità più importante è il completamento della Curva Fiesole (con anche la copertura totale tanto bramata dal tifo fiorentino) nella prima parte dei lavori (2026) che inizialmente era prevista in un secondo momento. Anche la Maratona avrà il completamento totale degli interventi previsti in questa prima fase, con un allargamento delle sedute, compresa l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni. La Tribuna (dal lato della Fiesole) sarà soggetta ad un restauro senza ampie ristrutturazioni come da progetto iniziale.