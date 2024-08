Prosegue la ricostruzione fantastico-ironica sul proprio profilo Facebook del giornalista tifoso viola Benedetto Ferrara, riguardo alla vicenda di mercato che vede un lunghissimo stallo tra Tessmann e la Fiorentina, nella trattativa che dovrebbe portare l’americano in viola ma che sta diventando una vera telenovela.

“Il blitz - parte seconda”

‘Il boss si lucida il diamante da 20 carati sistemato sul mignolo sinistro, mentre invia l’ennesimo messaggio alla società: se volete il ragazzo aggiungete ai due milioni di commissioni anche un garelli blu del ‘78 e 20000 euro in buoni pasto da spendere al cinese dell’osmannoro. Tommy b. Alza il volume di Ice Cube mentre continua a contare dollari infilandosi a ritmo le dita nel naso. Intanto il giocatore si innervosisce davanti alla play: voglio fare una partita con la Fiorentina ma qui dice che non c’è la squadra e che devo aspettare il 2025’.

‘I siti dicono che Gudmundsson è sempre più vicino, perchè non facciamo una pausa?’

‘La tensione cresce, lui non è a conoscenza del fatto che P & G (Pradè e Goretti ndr) stanno risalendo sulle scale antincendio per provare a liberarlo. I nostri eroi controllano da fuori ogni appartamento sperando che sia quello giusto. Capo, qui sui siti dicono che Gudmundsson è sempre più vicino. Ottima notizia G, ottima notizia, oh, ma quelle sono fettuccine. Perché non facciamo una pausa? Non è il momento, manca poco, e parla piano che se ci scoprono ci chiedono un altro milione e magari un garage a Firenze nova.

Un altro piano e ci siamo.

Speriamo capo, l’allenatore mi ha mandato un msg…

Che dice? Dice che sta pregando nella cappella del Viola Park.

Digli che contiamo sulle sue preghiere. E di chiedere all’altissimo se al limite si può rinviare l’inizio del campionato.

Davvero?

Scherzo G, scherzo. Noi siamo ambiziosi, non scordarlo mai.

Continua…’