L’ironia del giornalista fiorentino

Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Benedetto Ferrara ha commentato ironicamente sul proprio profilo Facebook la vicenda legata alla trattativa tra Venezia e Fiorentina per l’americano Tanner Tessmann, che ogni giorno che passa prende sempre più le sembianze della telenovela infinita.

‘Mi immagino Tessmann con tuta di acetato nero ascoltando hip hop a palla e…’

“Quando leggo che Tessmann è prigioniero dei suoi procuratori mi immagino il giocatore americano chiuso in un piccolo appartamento alla periferia di Mestre Insieme a un tipo vestito con una tuta Adidas di acetato nero che conta i soldi ascoltando hip hop a palla e il boss stretto in un doppio petto di Corneliani da 13 mila euro con camicia di seta nera aperta sul petto e due stivali pitonati azzurri ai piedi. Nel frattempo Pradè e Goretti salgono senza far rumore dalle scale antincendio del palazzo…”.