Tre giovani della Fiorentina convocati dalla Nazionale Italiana Under 18

Nuova soddisfazione per tre giovani talenti della Fiorentina. Il ct della Nazionale italiana under 18 Daniele Franceschini ha inserito il portiere Tommaso Martinelli, il difensore Edoardo Sadotti e il centrocampista Lapo Deli nella lista dei convocati per i prossimi impegni.

Gli Azzurrini affronteranno in una doppia amichevole la Romania, il 16 e 19 novembre. Il gruppo si riunirà lunedì 13 presso il centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma, per poi partire alla volta di Bucarest.