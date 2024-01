ACCVC: "Dove giocherà la Fiorentina? Come sarà il nuovo Franchi? Tante domande, nessuna risposta"

Il lungo post dell'ACCVC

Continua a fare discutere il tema del restyling del Franchi, con la Fiorentina che non sa ancora se si dovrà trasferire ed eventualmente dove nella prossima stagione. Sulla questione è tornato ad esprimersi l'ACCVC sulla propria pagina Facebook.

‘Per quanto il Franchi sarà inaccessibile?’

“Sono trascorsi alcuni giorni da quando abbiamo fatto alcune domande: dove giocherà la Fiorentina? Per quanto tempo il Franchi sarà inaccessibile? Come sarà il Franchi? Quanto costeranno abbonamenti e biglietti? Ad oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta”.

Di seguito il comunicato integrale: