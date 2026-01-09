Sull'esterno continua a piacere Dominguez, ma la trattativa non sarà semplice. E le alternative...
Dopo l'arrivo di Solomon, la Fiorentina vuole investire su un altro esterno d'attacco per poter puntare nuovamente su moduli come il 4-3-2-1 o 4-2-3-1.
Piace una pedina di Italiano
Come scrive il Corriere dello Sport, tra i profili al vaglio c’è Benjamin Dominguez del Bologna. L’arma in mano alla dirigenza viola può essere la volontà del calciatore di giocare con più continuità, ma il Bologna non è intenzionato a scendere a patti: non lo cederà a meno di un’offerta da come minimo 10-12 milioni e senza avere un’alternativa già pronta. Per questo rimane una pista complicata.
Le alternative
Tra le alternative c'è sempre il nome di Jeremie Boga del Nizza, squadra che l'ex Sassuolo farà il possibile per lasciare a causa degli ultimi scontri avuti coi tifosi francesi. Attenzione anche al nome di Cyril Ngonge, attaccante belga di proprietà del Napoli ora in prestito al Torino, che ne detiene il diritto di riscatto. Potrebbe però già partire. Palla alla Fiorentina, che deciderà quando accelerare.