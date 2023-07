Daniele Amerini, ex portiere viola, è intervenuto alla trasmissione ‘Artemio’ su Radio Toscana per commentare le ultime notizie in casa Fiorentina:

“Sabiri è un giocatore da sperimentare, da testare durante la stagione. Ha colpi e qualità, ma dovrà reggere con la tenuta psicofisica. Parisi da rapporto qualità-prezzo ottimo, se la giocherà con Biraghi, ma bravo a mettersi in gioco. Arthur, se sta bene, riporterà il centrocampo viola alle caratteristiche che aveva prima. Se tornasse quello di Barcellona…”

Sul portiere: “In porta si può migliorare, ma solo con profili che costano parecchio. I nomi che ho letto non andrebbero a migliorare Terracciano. Un portiere che non ti porterà punti, ma che non te li toglie nemmeno. Falcone? Potrebbe essere buono, ma viene da una piazza molto inferiore a quella di Firenze”.

E infine: “Demiral? In Serie A ha dimostrato di essere dominante, ma bisogna capire perché non è riuscito ad imporsi nell’Atalanta di Gasperini”.