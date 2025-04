Chivu ritrova un difensore fermo da agosto: sarà tra i convocati per la trasferta di Firenze

Il Parma si sta preparando alla trasferta di Firenze di domani pomeriggio: i crociati si presentano alla sfida con una lunga lista di indisponibili per infortunio, ma Chivu potrà contare su un rientro al centro della difesa.

Si tratta di Alessandro Circati, difensore centrale italo-australiano classe 2003. Già 4 presenze con la nazionale australiana, il ragazzo si ruppe il crociato in allenamento dopo appena una partita giocata in Serie A, e solo oggi è tornato a disposizione del mister Chivu. Difficile vederlo in campo, ma il tecnico rumeno ha avuto a dire: “Mi fa piacere che Circati domani sia convocato, a livello umano è importante per me e per lo spogliatoio averlo a disposizione. Ovviamente dovremo vedere come gestirlo”