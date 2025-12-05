Quasi compassione da parte dell'ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che ha parlato della sua vecchia squadra a Sportmediaset dopo il successo in Coppa Italia:

"Mi dispiace vederla così perché c'è gente stupenda, fantastica in società. Tutto questo era inaspettato ma c'è ancora spazio per rimediare e recuperare in classifica. Firenze è una piazza che ti spinge e quando ti deve stare vicina è straordinaria ma è anche una piazza esigente, che pretende molto. Ho un grande ricordo di tutti. Vanoli e il suo staff sono convinto che daranno quella sgasata giusta per rimediare a questa brutta classifica".