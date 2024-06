Buruk: "Non ho mai incontrato Amrabat. E' forte, sappiamo bene quanto costano questi giocatori in Europa"

Questo pomeriggio per il tecnico del Galatasaray Okay Buruk, intervistato dall’emittente turca TRT Sport, ha direttamente smentito di aver un colloqui con il centrocampista di proprietà della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Personalmente durante questa stagione non ho mai incontrato Amrabat. L'ho conosciuto lo scorso anno, poco prima che lasciasse la Fiorentina per passare al Manchester United all'ultimo minuto. Il marocchino è un giocatore forte e importante, e sappiamo bene quanto siano salti i prezzi dei cartellini in Europa nell’ultimo decenni: a seconda di quale giocatore stai trattando, arrivano a chiederti 20,25,30 milioni ogni volta. I prezzi dei calciatori sono aumentati molto rispetto al passato”.