"La Fiorentina ha bisogno assoluto di un attaccante. Retegui? Non sarà Ronaldo ma ha del talento"

Massimo Sandrelli, giornalista e opinionista fiorentino, ha parlato su Radio Bruno Toscana della Fiorentina che verrà di Raffaele Palladino: “Il problema attaccante non è di poco conto. Se c'è la necessità di un attaccante va trovato e con il mercato attuale non è facile. Oggi è importantissimo studiare, ricercare e affidarsi alle statistiche per trovare il profilo più adatto”.

Poi così su Retegui:

“È un centravanti di talento che si fa piacere. Non credo che sia diventato Ronaldo all'improvviso però... E' uno di quei giocatori che, secondo me, avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi”.

E Castrovilli?

"La Fiorentina ci deve continuare a puntare. Ha doti tecniche importanti e la caratteristica di inserirsi e proporsi in area di rigore".