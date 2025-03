Il giornalista Benedetto Ferrara torna sulla sconfitta della Fiorentina a Napoli, a Radio Bruno Toscana: “Sarebbe divertente vedere la Fiorentina indiscutibilmente più forte dell’era Commisso in mano a un allenatore più coraggioso. Anche se adesso l’allenatore è Palladino e non credo che verrà messo in discussione fino a fine stagione. Spero, quantomeno, che il secondo tempo di ieri gli abbia fatto capire, con un po’ più di coraggio, la squadra prende forma. Se Gudmundsson è più libero di muoversi e anche mentalmente, invece di fargli fare il marcatore su Lobotka, può tornare più utile”.

“Non esiste che giochi solo un tempo. La Fiorentina è fatta per fare calcio”

E aggiunge: “Il Napoli è il Napoli, però non te la giochi per un tempo. E questo fatto di giocare solo un tempo deve finire. Credo che la squadra ci sia, non è un collettivo da Scudetto ma è un’ottima rosa. Palladino esca dalle sue paure, non può essere più tempo di De Gea e Kean, che qualche volta mi fa anche tenerezza da quanto è solo. Non può funzionare sempre, deve provare a essere propositiva. Quando hai Gudmundsson, Fagioli, Adli… Questa è una squadra fatta per giocare a calcio, non per pensare a difendersi e basta”.

“De Gea? Ha una responsabilità, ma ti salva in tante occasioni”

Su De Gea: “Il primo tempo poteva davvero finire molto peggio di com’è andata, alla fine. Quindi è vero che c’è un errore suo, però ti ha salvato in tante altre occasioni. Non accentriamogli troppe responsabilità”.