Il giornalista di La7 e tifoso della Fiorentina Luca Speciale ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla prestazione viola a Napoli e sulla prossima sfida in Conference League. Queste le sue parole: “Ormai è da tempo che i tifosi viola non vivono una domenica semplice. Difficile che l'ambiente accetti l'ottimismo della società viola di fronte a questi risultati. Kean e Gudmundsson ad ora sono un rimpianto, perché potevano essere una coppia incredibile”.

E ancora: “Anche quando la Fiorentina ha fatto il filotto di vittorie non si è mai vista una vera identità. Non c'è una via di mezzo tra il gioco di Italiano e quello di Palladino? Forse si è cambiato troppo sul mercato e si è dato troppa scelta a un allenatore giovane come lui. Contro il Panathinaikos ti giochi la stagione, anche se parti in salita per colpa di scelte sbagliate".